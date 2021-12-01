كأس العرب: مدرب منتخب سوريا " لدينا ثلاثة أيام للتحضير للمباراة مع تونس ولكن حظوظنا لازالت قائمة "

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 08:28 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أرجع الروماني تيتا فاليريو المدير الفني للمنتخب السوري خسارة فريقه اليوم أمام نظيره الاماراتي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب قطر 2021 إلى افتقاد اللاعبين للخبرة الكافية باعتبار ان معظم العناصر التي شاركت هم من الشباب.
وأضاف الروماني فاليريو، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة : "أنا سعيد للأداء الذي قدمه المنتخب في الشوط الثاني والفرص التي سنحت لنا وقد تمكنا من تقليص الفارق، وحاولنا أن نقدم الأداء المقنع وظهرنا بصورة جيدة، وكنا قريبين من تحقيق التعادل".
وحول رأيه في المردود الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الثاني، أشار مدرب سوريا إلى أن جميع المدربين يتطلعون للفوز ولكن هناك اختلاف بين الرغبة والقدرة وبذلنا جهدا كبيرا وحاولنا ان نستغل الفرص التي سنحت لنا ولكن لم يكتب لنا النجاح.

وحول المواجهة المقبلة التي تجمع المنتخب السوري مع نظيره التونسي في الثالث من ديسمبر المقبل وحظوظه في المجموعة، قال المدرب تيتا فاليريو: "المنتخب التونسي يضم العديد من اللاعبين البارزين ومنهم يلعب في أفضل البطولات الأوروبية ، ولدينا ثلاثة أيام للتحضير للمباراة المقبلة ولكن أعتقد أن حظوظنا لازالت قائمة".

وشدد على أهمية منح هذا الفريق الوقت الكافي والفرصة والصبر عليه لأنه يمثل مستقبل كرة القدم السورية بالإضافة إلى أنه لم يمض على استلامه المهمة سوى بضعة أيام بعد اقالة الجهاز الفني السابق بقيادة نزار محروس.. مضيفا أنه سيعمل على منح جميع اللاعبين الفرصة لكي يصل للتشكيلة الأفضل خلال خوض المباريات المتبقية في التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر.
ولفت مدرب سوريا إلى أنه لا يعرف سبب عدم التحاق كل من عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس بصفوف المنتخب في البطولة.

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