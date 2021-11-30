وزارة الفلاحة ترخص بمقايضة الحبوب من القمح الصلب والقمح اللين بالحبوب المنتجة في 2021 ت

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 15:24 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه تقرّر الترخيص، بداية من، الثلاثاء، وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2021، في مقايضة بذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة بالقمح الصلب والقمح اللين صابة 2021 استنادا إلى أسعار الحبوب عند الإنتاج لموسم التجميع 2021 بما في ذلك منحة التسليم السريع.

واعتبرت أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار التشجيع على استعمال بذور الحبوب المثبتة خلال الموسم الفلاحي 2021 /2022.

وأكّدت الوزارة أنّه لا يزال لدى شركات إنتاج البذور وبمراكز توزيع البذور كميّات كافية من بذور وبمراكز توزيع البذور كميّات كافية من بذور الحبوب المثبتة لتلبية جميع طلبات الفلاّحين خلال الفترة المتبقية من موسم البذر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237077



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Tunisie - Mauritanie : 5-1
  14:00 Iraq - Oman
  17:30 Qatar - Bahrain
  20:00 EAU - Syrie
Arab Cup

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 | 25 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:41
Babnet
16°
 Babnet16° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1119°-1020°-1215°-1116°-13
  • Avoirs en devises
    20456,9

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25226 DT        1$ =2,91655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   393,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   