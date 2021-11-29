كأس العرب فيفا-2021 : برنامج مباريات دور المجموعات

في ما يلي برنامج مباريات دور المجموعات، لكأس العرب للمنتخبات في كرة القدم فيفا -2021، التي تحتضنها قطر من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل (بتوقيت تونس).
-- مباريات الجولة الأولى
- الثلاثاء 30 نوفمبر
تونس - موريتانيا س00 ر 11
العراق- عمان س00 ر 14
قطر - البحرين س 30 ر17
الإمارات- سوريا س00 ر 20
- الأربعاء 1 ديسمبر
الجزائر - السودان س00 ر 11
مصر - لبنان س00 ر 14
المغرب - فلسطين س00 ر 17
السعودية - الأردن س00 ر 20
-- مباريات الجولة الثانية
- الجمعة 3 ديسمبر
العراق - البحرين س00 ر 11
قطر - عمان س00 ر 14
الإمارات - موريتانيا س00 ر 17
تونس - سوريا س00 ر20
- السبت 4 ديسمبر
المغرب - الأردن س00 ر11
الجزائر - لبنان س00 ر 14
مصر - السودان س00 ر 17
السعودية- فلسطين س00 ر 20
-- مباريات الجولة الثالثة
- الإثنين 6 ديسمبر
سوريا - موريتانيا س00 ر 16
تونس - الإمارات س00 ر 16
البحرين- عمان س00 ر 20
العراق - قطر س00 ر20
- الثلاثاء 7 ديسمبر
المغرب - السعودية س00 ر16
الأردن - فلسطين س00 ر 16
الجزائر - مصر س00 ر 20
لبنان - السودان س00ر 20.
-- مباريات الجولة الأولى
- الثلاثاء 30 نوفمبر
تونس - موريتانيا س00 ر 11
العراق- عمان س00 ر 14
قطر - البحرين س 30 ر17
الإمارات- سوريا س00 ر 20
- الأربعاء 1 ديسمبر
الجزائر - السودان س00 ر 11
مصر - لبنان س00 ر 14
المغرب - فلسطين س00 ر 17
السعودية - الأردن س00 ر 20
-- مباريات الجولة الثانية
- الجمعة 3 ديسمبر
العراق - البحرين س00 ر 11
قطر - عمان س00 ر 14
الإمارات - موريتانيا س00 ر 17
تونس - سوريا س00 ر20
- السبت 4 ديسمبر
المغرب - الأردن س00 ر11
الجزائر - لبنان س00 ر 14
مصر - السودان س00 ر 17
السعودية- فلسطين س00 ر 20
-- مباريات الجولة الثالثة
- الإثنين 6 ديسمبر
سوريا - موريتانيا س00 ر 16
تونس - الإمارات س00 ر 16
البحرين- عمان س00 ر 20
العراق - قطر س00 ر20
- الثلاثاء 7 ديسمبر
المغرب - السعودية س00 ر16
الأردن - فلسطين س00 ر 16
الجزائر - مصر س00 ر 20
لبنان - السودان س00ر 20.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237022