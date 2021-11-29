كأس العرب فيفا-2021 : برنامج مباريات دور المجموعات

في ما يلي برنامج مباريات دور المجموعات، لكأس العرب للمنتخبات في كرة القدم فيفا -2021، التي تحتضنها قطر من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل (بتوقيت تونس).



-- مباريات الجولة الأولى

- الثلاثاء 30 نوفمبر

تونس - موريتانيا س00 ر 11

العراق- عمان س00 ر 14

قطر - البحرين س 30 ر17

الإمارات- سوريا س00 ر 20



- الأربعاء 1 ديسمبر

الجزائر - السودان س00 ر 11

مصر - لبنان س00 ر 14

المغرب - فلسطين س00 ر 17

السعودية - الأردن س00 ر 20



-- مباريات الجولة الثانية



- الجمعة 3 ديسمبر

العراق - البحرين س00 ر 11

قطر - عمان س00 ر 14

الإمارات - موريتانيا س00 ر 17

تونس - سوريا س00 ر20



- السبت 4 ديسمبر

المغرب - الأردن س00 ر11

الجزائر - لبنان س00 ر 14

مصر - السودان س00 ر 17

السعودية- فلسطين س00 ر 20



-- مباريات الجولة الثالثة



- الإثنين 6 ديسمبر

سوريا - موريتانيا س00 ر 16

تونس - الإمارات س00 ر 16

البحرين- عمان س00 ر 20

العراق - قطر س00 ر20



- الثلاثاء 7 ديسمبر

المغرب - السعودية س00 ر16

الأردن - فلسطين س00 ر 16

الجزائر - مصر س00 ر 20

لبنان - السودان س00ر 20.



