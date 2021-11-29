غرس 5400 شجرة بغابة سجنان رغم الظروف المناخيّة الصعبة أمس الأحد

بعد غراسة 9 آلاف شجرة يوم 21 نوفمبر 2021 بغابات سجنان من ولاية بنزرت، التّي احترقت خلال سنة 2017، نجحت جمعيتا "سولي أند غرين" و"تونس النظيفة" في غرس 5400 شجرة جديدة في الغابة ذاتها رغم الظروف المناخية الصعبة مع نزول الأمطار والبرد وهبوب الرّياح.



وساهم في عمليّة التشجير أمس، الأحد، أكثر من 130 متطوّعا تمّت مساندتهم من متساكني سجنان والمندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة ببنزرت، وفق ما أوردته الجمعيّتان.



يذكر أن جمعيّة "سولي أند غرين" أطلقت منذ سنة 2019 عمليّة كبرى لإعادة التشجير بهدف غرس 12 مليون شجرة على كامل التراب التونسي بهدف إعادة تشجير الغابات المحترقة وتطوير التنوّع البيولوجي والعمل لمقاومة التغيّرات المناخيّة.



وانطلقت الفكرة بعد اندلاع حرائق خلال صائفة سنة 2017 اجتاحت 2000 هكتار من الغابات في الشمال الغربي لتونس. وقد تمّ للغرض تنظيم عديد حملات إعادة التشجير وتمّ للغرض ذاته تنظيم حملات التشجير سمحت بغرس مئات الآلاف من الأشجار بكللا من سليانة ونابل وجندوبة وباجة...



وتعمل سولي "أند غرين" المنظمة غير الحكومية على مقاومة الكوارث الطبيعيّة عبر تنظيم حملات لإعادة التشجير والتنظيف والفرز ورسكلة النفايات بهدف ارساء حركة خضراء تضامنية واعية.



وتسعى جمعيّة "تونس النظيفة" الحركة المواطنية إلى تحسيس التونسيّات والتونسيّين بالقضايا البيئيّة.



