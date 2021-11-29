متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 29 نوفمبر

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مدنين: تسجيل 11 اصابة محلية و4 اصابات وافدة دون وفايات جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال48 ساعة الماضية





- سجلت ولاية مدنين خلال ال48 ساعة الماضية 11 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" و4 اصابات وافدة دون تسجيل اية حالة وفاة بسبب الفيروس للاسبوع الثاني على التوالي، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، وفق ما افاد به العنز (وات)، بين 4 اصابات بجربة حومة السوق واصابتين اثنين (02) بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس واصابة واحدة (01) بجربة ميدون، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33016 حالة.



وقامت مراكز التلقيح ضد فيروس "كورونا" والبالغ عددها 5 مراكز بولاية مدنين بتقديم 1316 جرعة يومي السبت والاحد ليرتفع عدد الجرعات المقدمة الى 381204 جرعات.



يذكر انه يتواصل غلق قسم باعدادية حومة السوق لمدة 10 ايام بسبب اكتشاف 3 اصابات بفيروس "كورونا" به.



