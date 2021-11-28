منوبة : الوضع العقاري وعزوف المقاولات ، ابرز إشكاليات مشروعي التنمية المندمجة في معتمديتي طبربة والبطان

وات - يواجه إنجاز مشروعي التنمية المندمجة في معتمديتي طبربة والبطان ،عديد الاشكاليات المتعلقة بالوضع العقاري، و عزوف المقاولات عن المشاركة في مختلف طلبات العروض، فيما لم ينجز فعليا سوى ملعبي حيّ في "برج التومي" و"المهرين" من معتمدية البطان، وعنصر التكوين وتمويل المشاريع في المعتمديتين ، وتتواصل مراحل الاعداد لبعض المشاريع الاخرى المتعلقة بتطوير البنية الأساسية و إحداث تجهيزات جماعية و مشاريع صغرى منتجة.



وأوضح المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بمنوبة منذر السماعلي لصحفية مكتب (وات) في منوبة ، أن البرنامج الذي انطلق في 2018 على مدة انجاز تتواصل طيلة 5 سنوات، بكلفة 20 مليون دينار ، تم فيه تمويل 31 مشروعا في اطار المساعدة على الانطلاق بكلفة جملية 497 الف دينار منها 353 الف دينارفي طبربة.



وشهد البرنامج أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية احداها بطبربة ، شملت 54 منتفعا في مجالات تقطير الأعشاب وتربية الابقار والنحل، فضلا عن دورتين في الاشجار المثمرة وتربية الابقار بالبطان ، وسط صعوبات في حصول المتكونين على التمويل من البنك التونسي للتضامن الذي يشترط تقديمهم شهائد ملكية او وثائق تصرف في العقار .

وفي معتمدية البطان، يتواصل الاعداد لانجاز بقية عناصر البرنامج ، والمتمثلة في توسعة مركز الفتاة الريفية بالعروسية والذي بلغ مرحلة اعلان طلب العروض الشهر المنقضي، وبناء مجمع منتوجات فلاحية ، وبناء محل صناعي للتحويل الغذائي في المهرين بقيمة 2.265 مليون دينار(مرحلة دراسة الجدوى).

هذا ويواجه مشروع بناء سوق بلدي يومي في البطان إاشكالا عقاريا يتمثّل في عدم تحوّز البلدية على العقار المقترح ، وقد استكمل مرحلة التقاضي بحكم نهائي لصالح البلدية وهي بصدد التحويز الوقتي من مصالح املاك الدولة، فيما سيقع تطوير مركز الصحة الاساسية في برج التومي، بهدم البناية القديمة وبنائه على طابقين بمواصفات المراكز صنف 4 وذلك بعد ان تبين ان مساحته الحالية غير كافية.

اما في طبربة ، فيواجه عدد من المشاريع، عديد الاشكاليات ومنها عزوف المقاولين وعدم توفر العروض المثمرة لضمان انطلاق الاشغال ، وخاصة في مشروع تطوير مركز الصحة الاساسية بالدخيلة ، المبرمج ب330 الف دينار، حيث تقرر عادة طلب العروض مرة اخرى .

وطالبت مصالح الولاية من بلدية طبربة الإدلاء بمحضر مداولة مجلس بلدي ينصّ على احترام مشروع قاعة الرياضات الفردية المبرمجة بقيمة 1.2مليون دينار للتراتيب العمرانية، وذلك لاعلان المناظرة المعمارية التي لم تتم بعد.

وتوقّفت مرحلة اجراء دراسات مشروع تهيئة الفضاء الترفيهي والثقافي والمسبح في طبربة المبرمج بقيمة 1.8 مليون دينار، وذلك منذ اوت 2020 ، وذلك بعد اشتراط مصالح الولاية القيام باختبار فني لبناية الفضاء القديمة.، فيما لايزال اهم مشروع مبرمج في المنطقة ، وهو تهيئة وتوسعة السوق المركزي ما يعرف ب"المعرض" في مرحلة التدارس بين المصالح الجهوية والبلدية بعد برمجته بقيمة 2.3 مليون دينار.

وقد تصدرت مشاغل المشروع اهتمامات المصالح الجهوية والمندوبية الجهوية للتنمية وذلك بتنظيم جلسات متابعة لمختلف العناصر ومحاولة تذليل صعوباتها والإشكاليات التي تعيق سير الانجاز.



