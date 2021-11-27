وزير الدفاع يبحث مع سفير المجر التعاون في المجال العسكري وآفاق تطويره

مثّل التعاون التونسي المجري في المجال العسكري وآفاق تطويره، محور محادثة جرت، يوم الجمعة، بين وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، وسفير المجر بتونس، ماتون كارولي.



وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن اللقاء مثل مناسبة لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي، والنظر في إمكانية تنظيم أنشطة عسكرية مشتركة في ميداني التكوين وتبادل الخبرات.



من جهته، أكد السفير المجري، حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع تونس في كافة المجالات، بما فيها المجال العسكري.

عزيز







