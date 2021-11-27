وزير الدفاع يبحث مع سفير المجر التعاون في المجال العسكري وآفاق تطويره

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 08:26 قراءة: 0 د, 22 ث
      
مثّل التعاون التونسي المجري في المجال العسكري وآفاق تطويره، محور محادثة جرت، يوم الجمعة، بين وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، وسفير المجر بتونس، ماتون كارولي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن اللقاء مثل مناسبة لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي، والنظر في إمكانية تنظيم أنشطة عسكرية مشتركة في ميداني التكوين وتبادل الخبرات.

من جهته، أكد السفير المجري، حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع تونس في كافة المجالات، بما فيها المجال العسكري.
عزيز



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236893



En continu

Toutes les news

السبت 27 نوفمبر 2021 | 22 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:10 05:38
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1417°-1012°-815°-1218°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   