القصرين: فتح بحث تحقيقي من أجل إختلاس موظف عمومي لأموال ببلدية النور

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الخميس، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من يكشف عنه البحث من أجل إختلاس موظف عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفي.



وتتعلق القضية ببلدية النور، وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، الذي أفاد بأنه "تم فتح البحث، بعد أن تقدمت إحدى أعضاء المجلس البلدي بشكاية في الغرض"،



وذكر النويوي في تصريح إعلامي أن "الأبحاث لا تزال متواصلة الى حدود اليوم، وهي تتعلق برئيسة بلدية النور وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الموظفين.



جدير بالتذكير، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، كان أصدر الثلاثاء الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، تعلقت بهما قضية تدليس لعقد بيع أرض على ملك الدولة، وفق ما أفاد به (وات)، رياض النويوي، يومها.









