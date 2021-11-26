متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 26 نوفمبر

وات -





قابس: عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا"





أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه لم يقع تسجيل اية اصابة جديدة بفيروس "كورونا" على اثر صدور نتائج تحاليل أجريت على عينات ل102 من الاشخاص الذين اشتبه في إصابتهم.



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وغير حاملين لأعراض سريرية بلغ 22359 شخصا من بين 22391 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 32 حالة تتوزع الى 11 حالة بكل من قابس الجنوبية ومطماطة الجديدة و03 حالات بوذرف وحالتين (02) بكل من المطوية وغنوش وحالة واحدة (01) بقابس الغربية.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 08 اصابات لكل 100 الف ساكن، ويقيم 06 مرضى باقسام "كوفيد 19".





