كاس العرب للفيفا - المنتخب التونسي يواصل برنامجه التحضيري واليوم التحاق لاعبي الترجي والنجم بالتربص

أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم يوم الخميس حصة تدريبية هي الثالثة في برنامج تحضيراته لكأس العرب للفيفا المقررة بقطر من 30 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر المقبل.



وشهدت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين الذين التحقوا بمقرّ التربص باستثناء فراس بن العربي الذي منحه الإطار الفني ترخيصا لاسباب عائلية.

وسيجري الفريق صباح الجمعة حصة تدريبية ستكون الأخيرة في العاصمة قبل شد الرحال إلى الدوحة بعد الظهر في رحلة عادية.

وسيعرف التربص مساء اليوم التحاق لاعبي الترجي الرياضي والنجم الساحلي بعد انتهاء التزاماتهم في البطولة الوطنية.



ويخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات. وسيستهل ابناء المدرب منذر الكبير مشوارهم في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجهوا بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر ثم الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



وكان الاطار الفني للمنتخب وجه الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في كاس العرب وهم :

فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد (حراسة المرمى)

ياسين مرياح - منتصر الطالبي - بلال العيفة - ايمن عبد النور - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي معلول - محمد امين بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - سعد بقير - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - ياسين الشيخاوي.





