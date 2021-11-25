المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل

وات - اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، حكما يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، حسب ما افاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل، حفيظ حفيظ.



وبين حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده اتحاد الشغل في جويلية الماضي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره ال25 في فيفري القادم.



واضاف أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة.



وشدد حفيظ على ان الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته ولا يعلق على الأحكام القضائية التي هي مسائل قانونية بحتة مشيرا الى ان فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.



وكان الاتحاد قد عقد مؤتمره الاستثنائي في شهر جويلية الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.









