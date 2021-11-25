ارتفاع  مؤشر الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالت من سنة 2021  بنسبة 2ر3 بالمائة

أفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 ارتفاعا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020، وفق نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر من سنة 2021 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء

ويعزى ذلك أساسا ، إلى الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 30 بالمائة نتيجة التحسن الملحوظ في الإنتاج على مستوى قطاع الطاقة (9ر29 بالمائة) وقطاع المناجم (6ر30 بالمائة ) وقطاع المواد الكيميائية (8ر13بالمائة)، كما ارتفع الانتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (8ر2 بالمائة)

وكانت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر من سنة 2021 ، قد أفرزت تراجعا في حجم الإنتاج بنسبة 0,7 بالمائة بعد التحسن المسجل بنسبة 2.2 بالمائة خلال شهر أوت 2021.

ويعود هذا بالأساس وفق المصدر ذاته ، إلى التراجع المسجل على مستوى الإنتاج في قطاع الطاقة بنسبة 3.5 بالمائة بعد الارتفاع المسجل في شهر أوت 2021 بنسبة 11.1بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1.4بالمائة وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 2,8بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 5,3 بالمائة

في المقابل سجل قطاع مواد البناء والخزف والبلور تحسن طفيف بنسبة 0.8 بالمائة بعد التراجع المسجل خلال أوت 2021 بنسبة 2.9 بالمائة

كما تحسن الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 1,1 بالمائة بعد 8,4 بالمائة في شهر أوت 2021. أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية و قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد فقد سجل شبه استقرار بنسبة متتالية قدرت ب 0,3 بالمائة و 0,5 بالمائة و 3.2 .



