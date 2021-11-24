221 ألف وفاة في القارة الإفريقية جراء فيروس كورونا وإفريقيا الجنوبية وتونس الأكثر تضررا

بلغت الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية 221 ألف حالة وفاة، في وقت تواصل جنوب إفريقيا احتلالها المركز الأول من حيث عدد الوفيات تليها تونس ثم مصر، وفق أحدث معلومات نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا.



أما إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، فقد وصلت إلى 8 مليون و600 ألف إصابة مقابل 8 مليون حالة شفاء.



وسجلت جنوب إفريقيا وفق أحدث معلومات جمعها المكتب الإقليمي للمنظمة، بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، 89 الف 574 حالة وفاة، تليها تونس في المركز الثاني ب25 الف و344 حالة وفاة، ثم مصر في المركز الثالث بـ19 الف و933 حالة وفاة.

وجاءت المغرب في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ14 الف 761 حالة وفاة، تليها في المركز الخامس الجزائر بـ6282 حالة وفاة.



