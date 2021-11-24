مدينة العلوم بتونس تنظم صباح الأحد 28 نوفمبر يوما تحسيسيا حول التبرع بالأعضاء والتقصي المبكر لأمراض الكلى

تنظم مدينة العلوم بتونس صباح الأحد 28 نوفمبر 2021 يوما تحسيسيّا حول التبرع بالأعضاء والتقصي المبكر لأمراض الكلى، تحت شعار "التبرع بالأعضاء، فرصة أخرى للحياة".



ويحتوي برنامج هذه التظاهرة التوعوية التي تنطلق ابتداء من التاسعة والنصف صباحا، على مجموعة من المحاضرات التحسيسية التي تتناول التبرع بالأعضاء من حيث القوانين المنظمة ونظرة الإسلام لهذا الموضوع الذي يمثّل مسألة مجتمعية تهم كل التونسيين.



كما سيتم تقديم عديد الشهادات التي توثّق معاناة المرضى وشهادات لمرضى متلقين للأعضاء، بالاضافة الى تنظيم مسابقة في الرسم موجهة للناشئة حول أهمية الموضوع، وعرض وصلات موسيقية يؤمّنها معهد الكندي للموسيقى العربية.



وتهدف مدينة بتونس من خلال هذه التظاهرة إلى التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وبأهمّية هذه القضية الانسانية بما يساعد على دعم الثقة بين المواطن المتبرع والإطارات الطبية وشبه الطبية وتسهيل مهمة المنسقين في هذا المجال الحيوي من أجل تكثيف عمليات زرع الأعضاء وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين أوشكوا على الهلاك بعد أن أنهكهم المرض.



ومن المبرمج ان تحضر ثلة من الوجوه الفنية والإعلامية، في فعاليات هذا اليوم التحسيسي، الذي ينتظم بالتعاون مع المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء.





