تونس تحتضن فعاليات البطولة العالمية المفتوحة للفنون الدفاعية المختلطة

تحتضن تونس منافسات البطولة العالمية المفتوحة "بيدو" للفنون الدفاعية المختلطة وذلك بقاعة الحمامات من 27 الى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة 200 لاعب من 11 دولة.



وستنتظم البطولة العالمية المفتوحة المختلطة للفنون الدفاعية تحت رعاية الجامعة الدولية للفنون الدفاعية المختلطة وباشراف وزارة الشباب و الرياضة و مساهمة الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي و الفنون الدفاعية و الجامعة التونسية الكيك والتاي بوكسينغ, حيث سيتم عقد ندوة صحفية في الغرض يوم غد الخميس باحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على تفاصيل هذه التظاهرة فنيا و تنظيميا.



وتجدر الاشارة الى ان 11 دولة ستشارك في منافسات البطولة العالمية المفتوحة "بيدو" للفنون الدفاعية المختلطة وهي : الجزائر و ليبيا و تركيا و فرنسا و مالي و الكامرون و اوكرانيا و اذربيجان و الهند وباكستان, فضلا عن تونس البلد المنظم.







