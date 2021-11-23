وات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم الثلاثاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، تعلقت بهما قضية تدليس لعقد بيع أرض على ملك الدولة، وفق ما أفاد به (وات) مساء اليوم، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.
القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور بتهمة التدليس
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
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