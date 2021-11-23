القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور بتهمة التدليس

وات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم الثلاثاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، تعلقت بهما قضية تدليس لعقد بيع أرض على ملك الدولة، وفق ما أفاد به (وات) مساء اليوم، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.



