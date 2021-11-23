القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور بتهمة التدليس

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 21:45 قراءة: 0 د, 15 ث
      
وات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم الثلاثاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، تعلقت بهما قضية تدليس لعقد بيع أرض على ملك الدولة، وفق ما أفاد به (وات) مساء اليوم، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236679



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
14°
 Babnet21° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1420°-1419°-1217°-14
  • Avoirs en devises
    20715,4

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25883 DT        1$ =2,90056 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   1153,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة