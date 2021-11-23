بحضور تسعة لاعبين ... المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية ثانية في تربصه الاعدادي لكاس العرب للفيفا

أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء حصة تدريبية في الملعب الفرعي برادس في اطار تحضيراته للمشاركة في مسابقة كأس العرب للفيفا التي ستقام في قطر من 30 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة تسعة لاعبين في انتظار اكتمال النصاب تباعا بعد انتهاء التزامات بقية اللاعبين مع فرقهم.



وسيواصل المنتخب التونسي تحضيراته بإجراء حصتين تدريبيتين يومي الأربعاء والخميس قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة القادم.



وسيخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات.

وسيستهل ابناء المدرب منذر الكبير مشوارهم في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجهوا بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر ثم الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



وكان الاطار الفني للمنتخب وجه الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في كاس العرب وهم :

فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد (حراسة المرمى)

ياسين مرياح - منتصر الطالبي - بلال العيفة - ايمن عبد النور - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي معلول - محمد امين بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - سعد بقير - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - ياسين الشيخاوي.





