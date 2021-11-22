كاس العرب -فيفا 2021: المنتخب التونسي يشرع اليوم في تحضيراته والتحول الى الدوحة يوم الجمعة القادم

تنطلق مساء اليوم الاثنين، تحضيرات المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمشاركة في كأس العرب، التي ستحتضنها قطر من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2021 وذلك باجراء حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس.

وستتواصل التحضيرات في العاصمة إلى حين السفر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل بمعدل حصة واحدة يوميا.

وسيكون التحاق اللاعبين بمقر التربص تباعا، وذلك بعد انتهاء التزاماتهم مع انديتهم.



وكان مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير قد حدد قائمة لاعبي المنتخب التونسي التي ستشارك في كاس العرب على النحو الاتي:

فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد (حراسة المرمى)

ياسين مرياح - منتصر الطالبي - بلال العيفة - ايمن عبد النور - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي معلول - محمد امين بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - سعد بقير - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - ياسين الشيخاوي.

وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات.

وسيستهل منتخب "نسور قرطاج" مشواره في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجه بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر في حين سيختتم مشواره في الدور الاول بالتباري مع الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



