هيئة الانتخابات تصدر رزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة لبلديّة الشّيحيّة بولاية صفاقس

أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الاثنين رزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة الشيحيّة (ولاية صفاقس)

لسنة 2022، التي ستنتظم يوم الأحد 30 جانفي 2022 ويوم السبت 29 جانفي المقبل بالنسبة للأمنيين والعسكريين.



واشارت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنّ الترشحات لهذه الانتخابات تقدّم إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1، انطلاقا من يوم الاثنين المقبل 29 نوفمبر 2021 على السّاعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 على الساعة السادسة مساء.



وأفادت بأنه يتم وفقا لهذه الرزنامة الإعلان عن القائمات المقبولة في أجل أقصاه يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 9 جانفي 2022، ويتم قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 1 جانفي 2022.



وتنطلق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات الجزئية ببلديّة الشيحية وفق بلاغ هيئة الانتخابات يوم الاثنين 17 جانفي 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 28 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل، مشيرة إلى أنّ فترة الصمت الانتخابي توافق يوم السبت 29 جانفي ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدّائرة الانتخابيّة.



ولفتت هيئة الانتخابات الى أنه سيتم التصريح بالنتائج الأوليّة في أجل أقصاه يوم 2 فيفري 2022، وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطّعون الإعلان عن النتائج النّهائيّة في أجل أقصاه يوم 5 مارس 2022 .



وأكدت أنّه بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، فإن كافّة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة لهم بمناسبة الانتخابات لبلديّة لسنة 2018 تعتبر صالحة لتغطية الانتخابات الجزئيّة لبلديّة الشيحيّة لسنة 2022 .



يذكر أنّ 13 عضوا ببلدية الشيحية قدّموا استقالاتهم إلى والي صفاقس من جملة 24 عضوا يوم 19 أكتوبر الماضي وذلك بسبب ما اعتبروه التعقيدات الإدارية والقانونية التي تضمّنتها مجلة الجماعات المحلية والتي حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة .



ويشار إلى أنّ المجلس البلدي يحلّ آليّا بعد 15 يوما من تقديم الاستقالات.



