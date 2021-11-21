منوبة: حملة مراقبة ليلية على الطرقات تسفر عن حجز كمّية من الموز وتوجيه 46 طنّا من الخضر والغلال إلى سوق الجملة

وات - حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في منوبة مساء أمس السبت، في اطار حملة مراقبة ليلية مشتركة مع وحدات الحرس الوطني على مستوى محطة الاستخلاص الفجة على الطريق السيارة تونس باجة ، 800 كلغ من الموز.



واسفرت الحملة ايضا، وفق تقرير الادارة الجهوية صبيحة اليوم الاحد ، عن تفقد 51 شاحنة نقل وسيارة ، وتحرير ثلاث مخالفات من اجل الفوترة والبيع خارج المسالك القانونية ، وتوجيه كمية 46 طنا من الخضر والغلال الى سوق الجملة في بن عروس، وذلك في إطار التصدّي لمظاهر الاحتكار والمضاربة و الترويج خارج المسالك القانونية .



وتوزعت الكميات التي تم ضخها بين حوالي 14 طنا من البطاطا الفصلية، واكثر من 12 طن من البصل، وحوالي 07 اطنان من الرمان ، و4,5 طن من الجزر ، وما يناهز ال03 اطنان من البرتقال، و2,5 طن من الجلبانة، وكميات متفاوتة من الفلفل والطماطم والخضر الورقية.



وأمّن الحملة التي تعدّ تواصلا للبرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية ، ثلاثة فرق اقتصادية من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في اطار عمل مشترك مع فرقة الحرس المروري بالمحطة، و فريق مركزي من الحرس الوطني في العوينة.



ويشمل هذا البرنامج ايضا تكثيف المراقبة على مخازن التبريد ومسالك التوزيع للتصدّي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والترويج خارج المسالك القانونية بهدف الضغط على الأسعار وتعديلها.





