الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري :
المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان هيثم قيراط
ملعب سليمان (س 14)
نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي وليد الجريدي
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 16)
الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله
المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة (س 14)
هلال الشابة - النادي الافريقي نضال اللطيف
ملعب بن جنات المنستير (س 16)
الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري كريم الخميري
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي
المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان هيثم قيراط
ملعب سليمان (س 14)
نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي وليد الجريدي
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 16)
الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله
المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة (س 14)
هلال الشابة - النادي الافريقي نضال اللطيف
ملعب بن جنات المنستير (س 16)
الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري كريم الخميري
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي
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