الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري :



المجموعة الاولى

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)

النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان هيثم قيراط

ملعب سليمان (س 14)

نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي وليد الجريدي



الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب حمام سوسة (س 14)

اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي

ملعب المنزه (س 16)

الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله



المجموعة الثانية

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب الشابة (س 14)

هلال الشابة - النادي الافريقي نضال اللطيف

ملعب بن جنات المنستير (س 16)

الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري كريم الخميري



الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب خواجة المهدية (س 14)

مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري

ملعب باجة (س 14)

الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي









