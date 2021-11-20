الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 14:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري :

المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان هيثم قيراط
ملعب سليمان (س 14)
نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي وليد الجريدي

الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 16)
الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله

المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة (س 14)
هلال الشابة - النادي الافريقي نضال اللطيف
ملعب بن جنات المنستير (س 16)
الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري كريم الخميري

الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236455



En continu

Toutes les news

السبت 20 نوفمبر 2021 | 15 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:32
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1421°-1521°-1421°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة