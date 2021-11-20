متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 20 نوفمبر

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بن عروس: تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" وتخصيص 18 مركزا للتلقيح المكثف يوم غد الاحد



سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" بعد القيام ب88 اختبار فحص يوم أمس الجمعة، ليصبح العدد الجملي للحالات المصابة والمكتشفة منذ بداية الجائحة 33779 حالة، وعدد التحاليل التي تم إجراؤها 124732 تحليلا.



ولم تسجل الجهة منذ بداية الشهر، أية إصابة جديدة بالفيروس وأية حالة وفاة جديدة، (باستثناء الحالتين الجديدتين) لينزل عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة للفيروس الى 34 حالة كما تقلص عدد المرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 04 مرضى 3 منهم مازالوا يتلقون العناية الطبية بقسم الإنعاش وواحد بمسلك كوفيد .



وبلغ عدد الذين استكملوا تلقيحهم منذ بداية الحملة في الفئة العمرية ما فوق ال15 سنة 365193 شخصا وهو ما يقارب نسبة 68 فاصل 71 بالمائة، فيما تصل هذه النسبة إلى 75 بالمائة للذين تجاوزوا سن الأربعين.



يذكر انه في اطار الاستعداد لليوم المفتوح للتلقيح المكثف، يوم غد الأحد، تم تخصيص 18 معهدا وإعدادية في كامل معتمديات الولاية لاستقبال الراغبين في التلقيح.







المنستير: تخصيص 14 مركزا في اليوم الوطني السابع للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" لفائدة الشريحة العمرية 18 سنة فما فوق



خصصت الجهة الصحية بالمنستير 14 مركزا للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد في إطار اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف غدا الأحد 21 نوفمبر لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق.



وتتوزع مراكز التلقيح كالتالي معهد بورقيبة بالمنستير، ومعهد قصيبة المديوني، ومعهد الوردانين، ومعهد سعيد بوبكر، ودار الشباب بالمكنين، والمركب الرياضي والثقافي الترفيهي بقصر هلال، ومعهد طبلبة، ومعهد البقالطة، والمدرسة الإعدادية ببنبلة، ومعهد زرمدين، والمدرسة الإعدادية بجمال، ومعهد بني حسان، ومعهد صيادة، والمدرسة الإعدادية بالساحلين.



وتنطلق عمليات التلقيح من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء بمختلف هذه المراكز لتلقي الجرعة الأولى للأشخاص المسجلين بمنظومة "ايفاكس" أو غير المسجلين بها مع إمكانية اختيار نوع اللقاح من اللقاحات المتوفرة.



ويمكن للأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم لتلقي الجرعة الثاني من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" أو الذين لم يتلقوا ارساليات قصيرة من منظومة "ايفاكس" للتلقي الجرعة الثانية على أن تكون قد مرت مدّة شهر من تلقي الجرعة الأولى، وفق بلاغ لوزارة الصحة.



وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية 18 نوفمبر الجاري تلقيح 132 ألفا و23 شخصا بالجرعة الأولى من الذين أعمارهم تتراوح بين 15 سنة و39 سنة



وتسجل أربع معتمديات بالجهة نسب تلقيح بالجرعة الأولى أقل من 50 في المائة بالنسبة للشريحة العمرية بين 15 سنة و39 سنة، وذلك إلى غاية 14 نوفمبر، حسب آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بتاريخ 15 نوفمبر وهي معتمديات بني حسان (39 فاصل 6 في المائة)، وزرمدين (39 فاصل 7 في المائة)، وبنبلة (45 فاصل 2 في المائة)، وجمال (46 فاصل 1 في المائة).







مدنين: تسجيل حالة وفاة و23 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال48 ساعة الاخيرة



سجلت ولاية مدنين خلال ال48 ساعة الماضية حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" و23 اصابة محلية جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات الى 1164 حالة والعدد الجملي للاصابات المحلية الى 33064 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



وتركزت اغلب الاصابات بمعتمدية جربة حومة السوق في انتقال لانتشار الفيروس من معتمدية ميدون الى حومة السوق حيث بلغت الاصابات الجديدة بها 13 اصابة فيما سجلت ميدون 3 اصابات في تراجع للاصابات بهذه المعتمدية التي شملت اصاباتها طيلة شهر اكتوبر صفوف التلاميذ بالخصوص، وتوزعت بقية الاصابات بين 3 اصابات بمدنين الجنوبية واصابتين بكل من جرجيس ومدنين الشمالية.



وتستعد الادارة الجهوية للصحة الى اليوم السابع للتلقيح الذي ستخصص له 11 مركزا بين معاهد ومراكز تلقيح قارة سيتم اليوم تزويدها بجرعات اللقاح بكل انواعها ضد الفيروس لتمكين الاشخاص الذين سيتلقون جرعاتهم من حرية اختيار اي نوع سواء للمطعمين لاول مرة من المسجلين في منظومة "ايفاكس" والذين تمت دعوتهم، او من غير المدعوين او من غير المسجلين، الى جانب امكانية تقديم جرعة لقاح ثانية لمن وصلت المدة الفاصلة عن الجرعة الاولى شهرا.







