قائمة لاعبي المنتخب الوطني لكاس العرب للفيفا

كشف المدرب الوطني منذر الكبير مساء الجمعة عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم الذين سيشاركون في كاس العرب للفيفا المقررة بقطر من 30 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر القادم.



وضمت القائمة 23 لاعبا من بينهم 8 عناصر تنشط في البطولة التونسية وهم حراس المرمى الثلاثة فاروق بن مصطفى (الترجي الرياضي) ومعز حسن (النادي الافريقي) وبشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) وبلال العيفة (النادي الافريقي) ومحمد امين بن حميدة ومحمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) وياسين الشيخاوي (النجم الساحلي).



وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول لكاس العرب للفيفا ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات. وسيستهل منتخب "نسور قرطاج" مشواره في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجه بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر في حين سيختتم مشواره في الدور الاول بالتباري مع الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين :

فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد

ياسين مرياح - منتصر الطالبي - بلال العيفة - ايمن عبد النور - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي معلول - محمد امين بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - سعد بقير - حنبعل المجبري - فخر الدين بن يوسف - يوسف المساكني - نعيم السليتي - فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - ياسين الشيخاوي



