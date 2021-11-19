تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يتراجع الى المرتبة 29 عالميا والثالثة افريقيا

تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم الى المرتبة 29 عالميا في التصنيف الجديد الصادر يوم الجمعة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح في المركز الثالث افريقيا خلف المنتخبين السنغالي (المركز 20 عالميا) والمغربي (المركز 28 عالميا).



ودفع المنتخب التونسي ثمن هزيمته المفاجئة في الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) أمام منتخب غينيا الاستيوائية في مالابو بهدف دون رد.

كما تراجع المنتخب الجزائري الى المركز الرابع افريقيا و32 عالميا في حين حافظ المنتخب النيجيري على مرتبته 36 عالميا والخامس افريقيا.

وضمنت المنتخبات الافريقية الخمسة الاولى في تصنيف الفيفا تاهلها الى الدور الثالث والاخير من تصفيات المونديال الذي سيقام بنظام خروج المغلوب في شكل ذهاب واياب وستستفيد من خوض مقابلة العودة على ارضها.



وستواجه منتخبات السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا في الدور الفاصل من تصفيات المونديال المقرر خلال شهر مارس القادم منتخبات مصر السادس افريقيا و45 عالميا والكاميرون السابع افريقيا و50 عالميا وغانا الثامن افريقيا و52 عالميا ومالي التاسع افريقيا و53 عالميا والكونغو الديمقراطية الثاني عشر افريقيا و64 عالميا. ومن المنتظر ان تجرى عملية القرعة خلال شهر ديسمبر المقبل تزامنا مع مسابقة كاس العرب للفيفا.



ومن جهة اخرى، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي متقدما على المنتخبين البرازيلي والفرنسي.



وفي ما يلي ترتيب الـ 10 منتخبات الأوائل عالميا :

1 - بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا

4 - انقلترا

5- الأرجنتين

6- ايطاليا

7- اسبانيا

8- البرتغال

9- الدنمارك

10- هولندا







