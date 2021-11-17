إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والديوان الوطني للحماية المدنية حول تأهيل مرافقي الطفولة مجانا في الإسعافات الأوّلية

وقعّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، عبد الصمد بن جدّو، اليوم الاربعاء، على اتفاقية شراكة حول تأهيل مرافقي الطفولة مجانا في الإسعافات الأوّلية.



وتنصّ اتفاقية الشراكة، وفق بلاغ للوزارة، على تنفيذ برنامج تكوين خصوصي مجانا في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الإطارات التربوية داخل مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة، كما تضبط مجالات التدخل ضمن برنامج تنفيذي يتم إعداده بالشراكة بين الطرفين خلال شهر من اليوم.



وتتعهّد الوزارة بمقتضى الاتفاقية المبرمة، بالتنسيق بين الإدارات الجهوية للحماية المدنية والمندوبيات الجهوية ومؤسسات الطفولة الراجعة لها بالنظر لإنجاز البرامج المتفق عليها والتي يتم ضبطها بالبرنامج التنفيذي وتحديد قائمة في الإطارات التربوية للمستفيدين من التكوين، إلى جانب إعداد ومضات إشهارية توعوية حول التوقي من حوادث الطفولة حسب الإمكانيات المتاحة.



كما يتولّى الديوان الوطني للحماية للمدنية تأمين التأهيل في الإسعافات الأولية بصفة مجانية لمرافقي الطفولة في رياض الأطفال ومعاضدة دور الوزارة في وقاية وحماية الأطفال من خلال القيام بحملات توعوية حول التوقي من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مؤسسات الطفولة.



ويقوم الديوان، حسب الاتفاقية، بتنفيذ برنامج تكويني خصوصي في الإسعافات الأولية بالاستئناس بـ"الدليل المرجعي لصحة الطفل في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية" لفائدة القطاع العمومي والخاص يتماشى مع خصوصية قطاع الطفولة، لفائدة المنشطين المباشرين برياض الأطفال تحت إشراف الوزارة وحسب البرنامج التكويني الخصوصي المتفق عليه.



ويندرج ابرام هذه الاتفاقية في إطار توفير أقصى ضمانات الحماية للطفولة المبكرّة ونظرا للتكلفة المادّية النسبية لحصول مرافقي الطفولة المبكرة على تأهيل في الإسعافات الأولية يضمن اطمئنان الأسر التونسية على أطفالها.



