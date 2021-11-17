متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعء 17 نوفمبر

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قابس : تسجيل 05 اصابات جديدة بفيروس بكورونا



ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران لمراسل ( وات ) أن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 217 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن خمسة (05) من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية واثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس ويتوزعون الى اصابتين (02) بكل من قابس الجنوبية وقابس المدينة واصابة واحدة (01) في غنوش.



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22344 شخصا من بين 22366 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 22 حالة تتوزع الى 09 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بمارث و03 حالات بوذرف وحالتين (02) بقابس المدينة وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب وغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 05 اصابات لكل 100 الف ساكن ويوجد مريض واحد يقيم بقسام كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بمارث.





مدنين : تسجيل وفاة و12 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا



سجّلت ولاية مدنين في الساعات الأربع وعشرين الاخيرة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و12 اصابة محلية جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 1163 وفاة والحالات الايجابية الى 33038 إصابة محلية وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في مدنين زيد العنز.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بعدد يتواصل هو الاكبر على معتمدية جربة ميدون بــ8 إصابات منها اصابتان لدى تلميذين وإصابتين بكلّ من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية.

وجاءت هذه الاصابات الجديدة من بين 537 عيّنة خضعت للتحليل بين "بي سي ار" وسريعة لتبلغ نسبة الحدوث 2 فاصل 2 بالمائة.

وارتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا الى 367694 جرعة بتقديم يوم امس 703 جرعات عدد قليل منها جرعة أولى وفق توضيح الدكتور زيد الذي اشار الى الاستعداد لتنظيم يوم للتلقيح المكثف يوم الاحد المقبل.





