تصفيات مونديال 2022 : منتخبات البلدان الإفريقية المتأهلة الى الدور الحاسم

المنتخبات الإفريقية المتأهلة الى الدور الثالث والأخير(الدور الحاسم), لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر.



المجموعة الأولى : الجزائر

المجموعة الثانية: تونس

المجموعة الثالثة : نيجيريا

المجموعة الرابعة : الكاميرون

المجموعة الخامسة: مالي

المجموعة السادسة: مصر

المجموعة السابعة: غانا

المجموعة الثامنة: السنغال

المجموعة التاسعة: المغرب

المجموعة العاشرة: كونغو الديمقراطية



وسيتم الكشف عن المواجهات الخمس ( ذهابا وإيابا) , عقب عملية سحب

القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر بالدوحة , مع الاخذ في الحسبان , ترتيب

الاتحادالدولي لكرة القدم ( فيفا) من أجل التعرف على ممثلي إفريقيا

الخمسة في كاس العالم المقبلة, المقررة 2022 بقطر .





