تصفيات مونديال 2022 : منتخبات البلدان الإفريقية المتأهلة الى الدور الحاسم

المنتخبات الإفريقية المتأهلة الى الدور الثالث والأخير(الدور الحاسم), لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر.
المجموعة الأولى : الجزائر
المجموعة الثانية: تونس
المجموعة الثالثة : نيجيريا
المجموعة الرابعة : الكاميرون
المجموعة الخامسة: مالي
المجموعة السادسة: مصر
المجموعة السابعة: غانا
المجموعة الثامنة: السنغال
المجموعة التاسعة: المغرب
المجموعة العاشرة: كونغو الديمقراطية
وسيتم الكشف عن المواجهات الخمس ( ذهابا وإيابا) , عقب عملية سحب
القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر بالدوحة , مع الاخذ في الحسبان , ترتيب
الاتحادالدولي لكرة القدم ( فيفا) من أجل التعرف على ممثلي إفريقيا
الخمسة في كاس العالم المقبلة, المقررة 2022 بقطر .
المجموعة الأولى : الجزائر
المجموعة الثانية: تونس
المجموعة الثالثة : نيجيريا
المجموعة الرابعة : الكاميرون
المجموعة الخامسة: مالي
المجموعة السادسة: مصر
المجموعة السابعة: غانا
المجموعة الثامنة: السنغال
المجموعة التاسعة: المغرب
المجموعة العاشرة: كونغو الديمقراطية
وسيتم الكشف عن المواجهات الخمس ( ذهابا وإيابا) , عقب عملية سحب
القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر بالدوحة , مع الاخذ في الحسبان , ترتيب
الاتحادالدولي لكرة القدم ( فيفا) من أجل التعرف على ممثلي إفريقيا
الخمسة في كاس العالم المقبلة, المقررة 2022 بقطر .
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