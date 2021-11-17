تصفيات مونديال 2022 : منتخبات البلدان الإفريقية المتأهلة الى الدور الحاسم

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 07:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
المنتخبات الإفريقية المتأهلة الى الدور الثالث والأخير(الدور الحاسم), لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر.

المجموعة الأولى : الجزائر
المجموعة الثانية: تونس
المجموعة الثالثة : نيجيريا
المجموعة الرابعة : الكاميرون
المجموعة الخامسة: مالي
المجموعة السادسة: مصر
المجموعة السابعة: غانا
المجموعة الثامنة: السنغال
المجموعة التاسعة: المغرب
المجموعة العاشرة: كونغو الديمقراطية

وسيتم الكشف عن المواجهات الخمس ( ذهابا وإيابا) , عقب عملية سحب
القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر بالدوحة , مع الاخذ في الحسبان , ترتيب
الاتحادالدولي لكرة القدم ( فيفا) من أجل التعرف على ممثلي إفريقيا
الخمسة في كاس العالم المقبلة, المقررة 2022 بقطر .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236259



En continu

Toutes les news

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 | 12 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:11 14:49 12:11 07:00 05:30
Babnet
14°
 Babnet21° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1321°-1420°-1520°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    20666,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   965,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة