المنستير: انطلاق فعاليات الملتقى التكويني السابع بكلية طب الأسنان تحت عنوان "التعلّم الطبي النشيط"

تحت عنوان "التعلم الطبي النشيط"، انطلقت، اليوم الاثنين، بكلية طب الأسنان بالمنستير، فعاليات الملتقى التكويني السابع الذي تنظمه مجانا على إمتداد 3 أيام اللّجنة البيداغوجية بكلية طب الأسنان وجمعية "مداولات طب الأسنان بالمنستير" لفائدة المترشحين وأعضاء لجنة التحكيم في مناظرة التبريز، وفق ما أفادت به الأستاذة الجامعية ورئيسة اللّجنة البيداغوجية بكلية طب الأسنان حياة حجامي.



وأضافت حجامي، في تصريح لـ"وات"، أنّ هذا الملتقى التكويني ينتظم في إطار الإعداد لمشاركة أبناء الكلية في مناظر التبريز التي تنتظم في ديسمبر 2021، علما وأنّ هناك 9 مترشحين من كلية طب الأسنان لمناظرة التبريز.



وأوضح، من جهته، رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ونائب عميد كلية الطب بالمنستير مكلف بالتكوين البيداغوجي، نضال الحاج سالم، أنّ هذا التكوين موجه لأعضاء اللّجنة التي ستشرف على مناظرة التبريز في طب الأسنان والتي لابّد لها أن تكون مكوّنة حسب قرارات وزارة الصحة في تقييم الأساتذة المبرزين.



وأضاف الحاج سالم وهو أحد المكوّنين في هذه التظاهرة أنّ اليوم الأوّل من هذا الملتقى سجل حضور 55 مشاركا ومشاركة نظرا لأهمية إدماج الطلبة في هذا التكوين، وسيتم تخصيص اليومين الثاني والثالث من الملتقى للمترشحين في مناظرة التبريز، وسيتم خلالهما عرض أمثلة عن الدروس التي سيقدمها المترشحون خلال المناظرة وسيقع إصلاحها مع تدريبهم حتى يكونوا جاهزين.



ويشمل التكوين محورا بيداغوجيا حول كيفية التدريس بالوسائل الحديثة التي يكون فيها الطالب فعّالا خلال الدرس على عكس الطرق التلقينية، إلى جانب التكوين في الشروط العلمية وفي البحث العلمي باعتبار أنه يتم تقييم الأستاذ المبرز على مستوى مؤهلاته التقنية وكيفية معالجته للمريض وإضافاته في البحث العلمي وكيفية تدريسه باعتباره أستاذا استشفائيا جامعيا، حسب ذات المصدر.



وأشار إلى أنّه سيتم مدّ المشاركين بأدوات تقرّب هذا التكوين إلى الواقع، مع تنظيم اختبارات، لافتا إلى أن لجان تفكير بيداغوجية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة حول المستجدات الطبيّة ويتم لاحقا تقييم القدرة الاكلينيكية للطبيب الاستشفائي ومدى تطورها، والمهارات الاكلينيكية في تكوينه، ومشاركته كطبيب في المناطق الداخلية.



