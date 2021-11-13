عرض أزياء في مدينة صفاقس تحت شعار استدامة الموضة في دائرة الضوء

وات - تحت عنوان " استدامة الموضة في دائرة الضوء ... الاتجاهات الجديدة للتعلم بين الثقافات "، اقيم مساء اليوم السبت بإحدى الفضاءات الثقافية وسط مدينة صفاقس، عرض للأزياء الممول من قبل برنامج "أوروبا المبدعة " التابع للاتحاد الأوروبي وذلك بالشراكة مع جامعة صفاقس التي تعد الجامعة الأولى التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية في مجال الموضة والتصميم ومنظمة " كاستا موريلي " من رومانيا ومنظمة "انتاركيلتيرال فور ال " من البرتغال.



وافاد المنسق العام لهذه التظاهرة، امين الحاج طيب، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء، ان المشروع الثقافي هذا في عالم الأزياء والموضة الذي يحظى بمشاركة مصممين طلبة من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس من مستويات تعليمية مختلفة وآخرين من رومانيا والبرتغال، يهدف إلى تثوير عالم التصميم من أجل ان يكون في خدمة الايكولوجيا والموضة المستدامة وتطوير التبادل الثقافي بين الدول في عالم الموضة والتصميم والتشبيك بين جامعة صفاقس والجامعات الاوروبية في مجال الموضة والإبداع مع المحافظة على خصوصية الموروث التونسي.



وأشار إلى انه من أبرز مخرجات هذا المشروع هو بعث مجلة ثقافية تعنى بالموضة والتصميم ،وذلك بالشراكة بين جامعة صفاقس والمنظمتين الأخرتين من رومانيا والبرتغال المشاركتين في هذا المشروع .



من جهتها ، أعربت عدد من المصصمات المشاركات في عرض الأزياء ، وهن طالبات من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، عن تثمينهن بمشاركتهن في هذه التظاهرة العالمية التي أقيمت تحت شعار "الموضة المستدامة" وما مثلته لهن من فرصة سانحة للتبادل الثقافي في مجال الموضة والتصميم بين بلدان أخرى وتطوير معارفهن بالموضة المستدامة باعتبارها رهان المستقبل للنهوض بالقطاع.



يذكر ان تظاهرة "استدامة الموضة في دائرة الضوء ... الاتجاهات الجديدة للتعلم بين الثقافات " قد أقيمت خلال شهري جوان وجويلية في رومانيا وتقام حاليا في تونس ومن المنتظر ان تتحول خلال شهر ديسمبر القادم إلى البرتغال، وفق ما ذكره المنسق العام للتظاهرة.



