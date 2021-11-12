لا يمكن استخراج جواز التلقيح الا بعد.مرور فترة بين 7 و28 يوما من استكمال التطعيم (مدير مركز الإعلامية بوزارة الصحة)

وات - أفاد مدير مركز الاعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني، الجمعة، أنه لا يمكن استخراج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا إلا بعد مرور مدة تتراوح بين 7 و28 يوما على استكمال التلقيح وذلك حسب نوعية التطعيم المستخدم.



وبين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الفترة، التي حددتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ب 7 أيام بالنسبة لتلقيح فايزر و28 يوما بالنسبة لجونسن اند جونسن، تسمى فترة نجاعة التلقيح أي الفترة اللازمة حتى يكون التلقيح ناجعا.



واضاف ان جواز التلقيح لا يمكن استخدامه الا على التراب التونسي وهو يحتوي فقط على المعطيات الشخصية للملقح ورمز الاستجابة السريعة في حين يتعين على المسافرين الى الخارج استخراج شهادة التلقيح، التي تحتوي على عدد الجرعات التي تلقاها المواطن وتاريخها ومكانها ونوع اللقاح المستعمل بالإضافة إلى المعطيات الشخصية.



اما بالنسبة للمصادقة على شهادة التلقيح التي تطلبها بعض الدول الخليجية افاد المسؤول بوزارة الصحة ان المصادقة على شهادة التلقيح تتم في مصالح وزارة الخارجية.



وأشار الى سعي مصالح وزارة الصحة حاليا الى التفاوض مع الدول الأوروبية للحصول على الاعتراف المتبادل بجواز التلقيح.



وذكر العلاني بان استخراج الجواز، يتم عبر الولوج إلى منظومة إيفاكس ثم فضاء المواطن أين يقوم المعني بالامر بكتابه رقم تسجيله على المنظومة وعندها يتلقى ارسالية قصيرة على هاتفه الجوال تحتوي 6 ارقام من الدخول إلى المنظومة واستخراج جواز التلقيح.



وأكد أن عملية استخراج جواز التلقيح المضاد لكوفيد-19 ، هي عملية سرية تحترم المعطيات الشخصية.



وللتذكير فان العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بكوفيد ـ19 والذي يلزم المواطنين الاستظهار به للنفاذ إلى العديد من الفضاءات العامة ينطلق بداية من 22 ديسمبر القادم.



