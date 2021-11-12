جائزتان لتونس في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 22:54 قراءة: 0 د, 19 ث
      
حصدت المشاركات التونسية جائزتيْن في الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح بمصر (6 – 11 نوفمبر 2021).

وفازت مسرحية "خدامة" للمخرج نزار الكشو بالجائزة الأولى لمسابقة مسرح الشارع. وتحصّلت مسرحية "ربع وقت" للمخرجة سيرين قنون على جائزة أفضل نص مسرحي.

وكان المهرجان خصّص يوما احتفائيا بالمسرح التونسي ورموزه. وتمّ خلاله تكريم الفنان المسرحي الفقيد عز الدين قنون بحضور ابتنته سيرين قنون.



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