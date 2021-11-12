نهائي كأس تونس لكرة اليد لموسم 2020-2021: الترجي الرياضي يحرز اللقب للمرة 27 في تاريخه

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 19:36 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج الترجي الرياضي بلقب كأس تونس لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021 إثر فوزه اليوم الجمعة على نادي ساقية الزيت حامل لقب النسختين الاخيرتين بنتيجة 27 مقابل 23 في الدور النهائي الذي أقيم بقاعة رادس.

ورفع الترجي الرياضي لقب الكاس للمرة السابعة والعشرين في تاريخه معززا رقمه القياسي على بعد 8 القاب من ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي النادي الإفريقي. كما نجح فريق باب سويقة للمرة 19 في تاريخه في التتويج بالثنائي المحلي (البطولة والكاس).

يذكر أن نادي ساقية الزيت فاز بالنسختين الاخيرتين لمسابقة كأس تونس على حساب الترجي الرياضي.


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