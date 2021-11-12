مجلس الهايكا يقرر إبرام اتفاقية استثنائية مع قناة "حنبعل" لاستئناف البث لمدّة محدّدة

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، (الهايكا)، اليوم الجمعة، إبرام اتفاقية استثنائية مع القناة التلفزية الخاصة "حنبعل"، يتم بموجبها السماح لها بالبث الإستثنائي لمدة محدّدة، "إلى حين استكمال ملفها القانوني في إطار روزنامة زمنية مضبوطة".



وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهايكا، إثر اجتماع مجلس الهيئة عن بعد، بمجلس إدارة قناة "حنبعل"، برئاسة نور الدين حشيشة وبحضور جميع الشركاء.



وقال مجلس هيئة الإتصال السمعي والبصري إن الإجتماع اتسم بالإيجابية وتعهّد فيه الشركاء، من خلال رئيس مجلس الإدارة، بتوفير كل الوثائق القانونية المطلوبة والالتزام بكل الإجراءات التي تضبطها الهيئة.





يُذكر أن أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، كانوا اجتمعوا أمس الخميس، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمد والكاتب العام للجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي.



وقد تدارس الحاضرون المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بقطاع الإعلام وخاصة وضعية القناتين التلفزيتين المتوقفتين عن البث "حنبعل" و"نسمة تي في".



وكان هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، أكد أن الهيئة قامت صباح الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بحضور القوة العامة، بتنفيذ قرار حجز معدات قناة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم"، موضحا أنّ قناة "حنبعل" معنية أيضا بهذا القرار وبحجز المعدات، لكنه لم ينفذ بعد، داعيا المشرفين عليها إلى التوقف التلقائي عن البث وهو ما قامت به إدارة هذه القناة يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021.



