"مزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة" محور لقاء وزير الدفاع بالسفير الأمريكي

مثّل مزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، محور المحادثة التي جرت بمقر وزارة الدفاع الوطني، صباح اليوم الجمعة، بين وزير الدفاع، عماد ممّيش وسفير الولايات المتحدة لدى تونس، دونالد بلوم.



ونوّه السفير الأمريكي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بالتطوّر الحاصل في قدرات أفراد المؤسسة العسكرية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين والنتائج المحققة في المجال، معبّرا عن "استعداد الإدارة الأمريكية لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، في ما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية".



كما تعهد بلوم، بالمناسبة، بمزيد بذل الجهد في سبيل دعمه.



من جانبه أبرز وزير الدفاع الوطني، "أهميّة الشّراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن التعاون العسكري التونسي الأمريكي شهد في السنوات الأخيرة تطورا كميّا ونوعيا في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات، ممّا ساهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية للمؤسسة العسكرية.





