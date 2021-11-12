هيئة السوق المالية تشارك في أنشطة الأسبوع العالمي للمستثمر من 15 إلى 19 نوفمبر 2021

تشارك هيئة السوق المالية للسنة الثانية على التوالي فى أنشطة الأسبوع العالمي للمستثمر وهي تظاهرة دولية هامة تساهم فيها أكثر من مائة سلطة تعديلية ومؤسسة مالية عبر العالم تحت إشراف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.



وستقوم الهيئة، وفق ما نشرته، الجمعة، في إطار هذه التظاهرة، التي تنتظم من 15 إلى 19 نوفمبر 2021، بتنظيم جملة من الفعاليات تتضمن استقبال وفود من طلبة الجامعات والكليات في مقرّها إضافة إلى تقديم ندوات عن بعد في مجال التكوين المالي قصد مزيد التعريف بالأسواق والمنتجات المالية وبمهام وطرق عمل هيئة السوق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن تظاهرة الأسبوع العالمي للمستثمر لهذه الدورة تتمحور حول موضوع حماية المدخرين من الغش والتحيّل صلب الأسواق المالية.

وستتولى هيئة السوق المالية، في هذا الصدد، بداية من يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، نشر دليل لفائدة المستثمرين على موقعها بالانترنت يتعلق بصيغ وطرق التوقي من الاحتيال المالي والممارسات المضللة.

يشار أن أنشطة الأسبوع العالمي للمستثمر تنظم عادة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل سنة كما يمكن للمؤسسات أن تختار المشاركة في هذه التظاهرة خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 19 نوفمر.



وبينت هيئة السوق المالية التونسية "أنها تحرص على المشاركة الدورية في هذه التظاهرة العالمية الهامة لمدى التزامها بنشر الوعي المالي بين العموم في إطار تحقيق مهمتها القانونية المتمثلة في السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات القابلة للتداول بالبورصة"، وفق ما أوردته الهيئة.

وأكدت أن تعزيز الثقافة المالية يمثل أفضل السبل لتدعيم حماية المستثمرين وتمكينهم من حسن اختيار استثماراتهم المالية.



يذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تجمع أغلبية الهيئات التعديلية للأسواق المالية عبر العالم وتتولى إعداد المعايير الدولية، التّي تمكن من ضمان حسن سير وشفافية ونزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمر.





