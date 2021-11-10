القصرين : القطاع الصحي يتدّعم بـ4 سيارات إسعاف جديدة مجهزة ضمن برنامج "الصحة عزيزة"

تدّعم القطاع الصحي بولاية القصرين، أواخر الأسبوع المنقضي، بـ4 سيارات إسعاف طبي صنف "أ"، مسندة في إطار برنامج " الصحة عزيزة "، المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم الخدمات الصحية بالخطوط الأمامية.



وستُسلّم سيارات الإسعاف الجديدة الى المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية بسبيطلة وتالة وفريانة، وفق ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبيّن الشعباني، أن هذه السيارات هي عبارة عن وحدات متنقلة للإسعاف والإنعاش لضمان التدخل السريع في حوادث المرور والذبحات الصدرية والحالات الإستعجالية .

وذكر بالمناسبة، أن الكلفة الجملية لدعم الإتحاد الأوروبي للقطاع الصحي بولاية القصرين ضمن برنامج "الصحة عزيزة" من سيّارات إسعاف وتجهيزات طبية مختلفة، منها سيّارات رباعية الدفع وحافلة لنقل مرضى القصور الكلوي ووحدات مخبرية متطورة وآلة تصوير بالصدى، تقدر بـ4 ملايين دينار.

يذكر أن المستشفى الجهوي بالقصرين، تدعّم مؤخرا بجهاز للتصوير والكشف والتقصي عن أورام الثدي، بكلفة تقدر بـ550 ألف دينار في إطار برنامج "الصحة عزيزة"، وسيتدعّم قريبا بتجهيزات ومعدّات طبية أخرى متطوّرة ضمن ذات البرنامج، ستساهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في الولاية.



