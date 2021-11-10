متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: اأربعاء 10 نوفمبر..

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الكاف : تسجيل 03 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 44 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 08 نوفمبر ودون تسجيل أية حالة وفاة.



ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19648 منها 19639 حالة شفاء مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 692 شخصا وعدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 05 مصابا كلهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف.

واستقر عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 09 حالات وهو ما يشير إلى تحسّن الوضع الصحّي في الجهة بصفة ملحوظة سيّما في ظلّ ارتفاع عدد الملقّحين إلى 86 بالمائة بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى والى 70 بالمائة لمن تلقّوا الجرعة الثانية.







مدنين : تسجيل 16 اصابة محلية نصفها في جربة ميدون وأغلبها في صفوف التلاميذ



لم تسجّل ولاية مدنين أيّة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الساعات الاربع وعشرين الأخيرة مقابل تسجيلها 18 اصابة اصابتان منها وافدة و16 اصابة محليّة من جملة 593 عينة بين مخبرية وسريعة لتبلغ بذلك نسبة الحدوث نسبة 3 بالمائة ويرتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 32976 اصابة فيما استقر العدد الجملي للوفايات في 1159 وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وسجّل نصف الإصابات المحلية الجديدة في معتمدية جربة ميدون 5 اصابات منها في صفوف التلاميذ متفرّقة بين عدد من المؤسسات التربوية وبذلك ارتفع عدد إصابات التلاميذ الى 182 إصابة منذ شهر اكتوبر تاريخ رصد أولى الإصابات في الوسط المدرسي لا يزال 23 تلميذا منهم حاملا للفيروس في حين توزّعت جملة الاصابات ال182 بين 25 مؤسسة تربوية منها 6 مؤسسات ما قبل الدراسة بين كتاتيب ورياض أطفال.

اما بقية الاصابات المحلية الجديدة فمنها 4 إصابات في حومة السوق وإصابتان اثنين بكل من مدنين الشمالية والجنوبية.







