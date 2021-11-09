نابل: غلق الطريق الرابطة بين قربة وبني خلاد على مستوى منطقة قبة لاغة بعد حادث مرور قاتل

وات - أقدم عدد من متساكني منطقة "قبة لاغة" التابعة لمعتمدية قربة من ولاية نابل، مساء اليوم الثلاثاء، على غلق الطريق الرابطة بين مدينتي قربة وبني خلاد، وذلك على خلفية حادث مرور قاتل أسفر عن وفاة رجل في العقد السادس من عمره.



وقد عمد المحتجون إلى غلق الطريق بإشعال الإطارات المطاطية، مما عطل حركة المرور، مطالبين بتوفير الإنارة اللازمة بالطريق المذكورة.



وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة بدراجة نارية، مما أسفر عن وفاة سائق الدراجة.



