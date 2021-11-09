منوبة : مقاضاة أحد المدوّنين بعد نشره عريضة تذمّر أصحاب محلاّت من احتكار مزوّد للزيت المدعّم وبيعه لغير مستحقيه

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 21:00 قراءة: 1 د, 35 ث
      
وات - باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في منوبة امس الاثنين  بحثا في قضيّة الإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ ناشط بالمجتمع المدني ومدوّن على صفحات التواصل الاجتماعي في وادي الليل، بعد نشره عريضة جماعية لعدد من أصحاب المحلات التجارية يتذمرّون فيها من احتكار زيت مدعّم وبيعه لغير مستحقّيه من  قبل مزوّد في المنطقة .
 
وستتمّ إحالته بمقتضى استدعاء وجّه له في الغرض ، على أنظار خليّة الفصل  السريع  بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 22 ديسمبر القادم، بحالة سراح،  وذلك بعد تقديم عريضة ضدّه  من قبل  المزوّد،  الى وكيل الجمهورية تمّت إحالتها للفرقة المذكورة يوم الجمعة المنقضي.  

وتفيد المعطيات المتوفرة عن القضية انه بتاريخ 28 اكتوبر المنقضي أودع  التجّار المعنيون عريضة  في مقرّ ولاية منوبة، ولدى مصالح التجارة في الجهة تذمّروا فيها من معاملة المزوّد التي تصل حدّ الاذلال وفق نص العريضة التي حصلت (وات) على نسخة منها.

وذكروا أنّه رغم تزوّده بكميات هامة من مصنع تعليب زيت في الجهة ، الا انه لايزوّد اصحاب الرخص لبيع المواد الغذائية الا بكميات قليلة جدا ، مع البيع المشروط بإلزامهم باقتناء مواد اخرى مع الزيت، متّهمين إيّاه ببيع كمّيات الزيت الى اصحاب المطاعم وصانعي الحلويات والمخابز بأثمان باهظة ، حيث يتراوح وفق نص العريضة ثمن صندوق قوارير الزيت  بين 20 و25 دينارا، وتتم عملية التسليم ليلا او في الصباح الباكر  حتى لا تتفطن له الرقابة.

 وتاتي هذه القضية  ، في وقت  تشهد فيه مختلف المعتمديات نقصا كبيرا في مادة الزيت المدعّم، وفق تأكيد المكتب الجهوي ومختلف مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك في الجهة ، وتكرر نداءات المواطنين الى دعم  تزويد المحلات التجارية بهذه المادة الاساسية  ووضع حدّ لأساليب الاحتكار والبيع المشروط.

يشار الى مباشرة الادارة الجهوية للتجارة ضمن فرق مراقبة الاقتصادية المشتركة  مع الأمن والحرس الوطنيين، والديوانة  بتنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية، يشمل المواد المدعّمة  ، وحجزها السبت المنقضي  1272 لترا من الزيت النباتي المدعّم وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.
وحجز أعوان الحرس البلدي  في دوّار هيشر  مساء أمس كمّية  تفوق 1200 لتر من الزيت المدعّم في دوّار هيشر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235854

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 09 Novembre 2021 à 21h 31m |           
ماهو لو كان إلٌي بحصل المرة الاولى "محتكر" ياخو ورقة صفرا وخطية مالية مالحة ومعاهم عام ونصف سرسي المرة الثانية كيف يحصل تتفكلو الرخصة واذا كان مدة السرسي كملت ياخو6 سهور في بوفردة باش يكون عبرة وهاذي تطبق على كل المحتكرين تو تسوفوا النتائج اما من غير تدخلات واكتاف بالله



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