وزير النقل: وزارة النقل منفتحة على مجال الطارئرات الخفيفية والطيران النمودجي

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 18:39 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اكد وزير النقل واللوجستيك ربيع المجيدي أهمية تطوير التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لممارسة نشاط الطائرات جد الخفيفة والطيران النموذجي.

وبحث المجيدي صباح الإثنين مع وفد من الجامعة التونسية للطيران والطيران النموذجي الاليات الكفيلة بتطوير نشاط الطائرات جد الخفيفة والطيران النموذجي وفق بلاغ نشرته الوزارة.

ولاحظ المجيدي أن هذا اللقاء يؤكّد الإهتمام الذي توليه الوزارة وانفتاحها على هذا الصنف من النشاط الجوي باعتبار الأبعاد التي يكتسيها ودوره على المستوى الاجتماعي والسياحي والعلمي ومن حيث تطوير مهارات الشباب.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل في سياق مقاربة تشاركية على إرساء ثقافة طيران جديدة و إعداد دراسات لتحديد الإشكاليات التي تحول دون أدائه الأفضل.



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