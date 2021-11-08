منوبة: انتشال جثة كهل ألقى بنفسه في قنال مياه الشمال بصنهاجة

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 18:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات - تمكّن فريق غوص الحماية المدنية بمنوبة، بعد ظهر اليوم الاثنين، من انتشال جثة كهل ألقى بنفسه في قنال المياه التابعة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال على مستوى منطقة صنهاجة من معتمدية وادي الليل، وفق المدير الجهوي للحماية المدينة حسان الاينوبلي.

وأوضح الاينوبلي، في تصريح لـ"وات"، انه على اثر تلقي نداء استغاثة من مواطن أفاد فيه بإلقاء كهل (42 سنة) لنفسه في مياه القنال، تم الاستنجاد بفريق الغوص التابع للحماية المدنية الذي تمكن اعوانه من انتشال جثمان الضحية.

و بحضور وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، تمت إحالة الجثمان إلى مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتشريح وتحديد اسباب الوفاة، فيما تعهدت وحدات الحرس الوطني بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.


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