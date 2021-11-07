متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 7 نوفمبر..

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الكاف: تلقيح أكثر من 86 بالمائة من المستهدفين بالجرعة الأولى و70 بالمائة بالجرعة الثانية



تمكنت المصالح الجهوية للصحة بالكاف، إلى حد اليوم، من تلقيح أكثر من 86 بالمائة من المستهدفين بالتلقيح ضد وباء كورونا المستجد بالجرعة الأولى، و70 بالمائة بالجرعة الثانية، وفق ما أفاد به اليوم الأحد، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل"وات".



وأوضح الجمني، على صعيد متصل، أنه تم تسجيل تراجع كلي للوباء بالجهة التي لم يتم فيها تسجيل أية حالة وفاة ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد الكشف اليوم الأحد عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 49 عينة رفعت بتاريخ 04 و05 نوفمبر، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد في حدود 692 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في حدود 19442حالة، تماثل منها 19634 إلى الشفاء.



كما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 04 مصابين، اثنان منهم في اقسام الإنعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 08 حالات، وهي تشمل مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام العشرة الأخيرة.









نابل: تطعيم 4508 شخصا ضد فيروس كورونا خلال اليوم الجهوي المفتوح لتلقيح الفئة العمرية 18 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى



بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أمس السبت خلال اليوم الجهوي المفتوح

المخصص لتلقيح الفئة العمرية 18 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من التلقيح 4508 شخصا وفق ما ذكره

مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي



وأضاف عمر السليمي في تصريح ل(وات) أن الإقبال كان طيبا من قبل المواطنين المسجلين وغير المسجلين بمنظومة ايفاكس على

مراكز التلقيح ال15 التي خصصتها الإدارة الجهوية للصحة بنابل



ولفت في سياق متصل الى أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ

عددها 324 تحليلا أسفرت عن تسجيل 19 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب5.9 بالمائة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات

المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 49948 حالة



وأفاد أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 16 حالة حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب5 بالمائة بالقطاع العام و 3 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 70 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص







