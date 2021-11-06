اختتام أيام قرطاج السينمائية 2021: الفيلم المصري "ريش" يُتوّج بالجائزة الكبرى للمهرجان

وات - فاز الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الخاصة بالدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار على فعالياتها، مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وحصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في هذه الدورة هي: جائزة التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل "عصيان" للمخرج "الجيلاني السعدي"، وتنويها خاصّا لفيلم "فرططو الذهب"، وهو روائي طويل للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى حصول الفيلم الروائي القصير "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بلهيبة على جائزة التانيت البرونزي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
وتوزّعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:
// جوائز الفيلم الروائي الطويل:
ـ التانيت الذهبي: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر
ـ التانيت الفضي: " نار الربيع التي لا تروض " للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو
التانيت البرونزي: " عصيان " للمخرج الجيلاني السعدي من تونس
ــ جائزة أفضل ممثلة: دميانة ناصر عن دورها في فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
ــ جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن دوره في شريط " زوجة حفار القبور " للمخرج خضر ايدروس أحمد من الصومال
ــ جائزة افضل سيناريو: " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
ــ جائزة أفضل موسيقى: " علّي صوتك " للمخرج نبيل عيوش من المغرب
ــ جائزة أحسن صورة: " النار التي لا تروض " للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتو
ــ جائزة أفضل مونتاج وتركيب: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتو
تنويهات لجنة التحكيم:
فيلم " أميرة " للمخرج محمد دياب من مصر وفيلم " فرططو الذهب " لعبد الحميد بوشناق من تونس
جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:
ـ التانيت الذهبي: " فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين
ـ التانيت الفضي: " المأوى الاخير " للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي
ـ التانيت البرونزي: " كما اريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين
جوائز الأفلام الروائية القصيرة:
ـ التانيت الذهبي:Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هرواي
ـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي الى كرسي" للمخرج "نيكولا فتوح" من لبنان
ـ التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس
جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة:
ـ التانيت الذهبي: " شيفرد " للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب افريقيا
ـ التانيت الفضي: " فأحترق البحر " للمخرج ماجد الرميحي من قطر
ـ التانيت البرونزي: " لا ترتاح كثيرا " للمخرجة شيماء التميمي من اليمن
جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة:
فيلم " من تحرقن الليل " للمخرجة سارة مسفر من المملكة العربية السعودية
جائزة لينا بن مهني لحقوق الانسان: فيلم " كما أريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين
جائزة العمل الاول " الطاهر شريعة ": فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
تنويه خاص:
فيلم " كباتن زعتري " للمخرج علي العربي من مصر
جائزة تي في 5 موند":
فيلم "فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين
وحصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في هذه الدورة هي: جائزة التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل "عصيان" للمخرج "الجيلاني السعدي"، وتنويها خاصّا لفيلم "فرططو الذهب"، وهو روائي طويل للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى حصول الفيلم الروائي القصير "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بلهيبة على جائزة التانيت البرونزي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
وتوزّعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:
// جوائز الفيلم الروائي الطويل:
ـ التانيت الذهبي: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر
ـ التانيت الفضي: " نار الربيع التي لا تروض " للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو
التانيت البرونزي: " عصيان " للمخرج الجيلاني السعدي من تونس
ــ جائزة أفضل ممثلة: دميانة ناصر عن دورها في فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
ــ جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن دوره في شريط " زوجة حفار القبور " للمخرج خضر ايدروس أحمد من الصومال
ــ جائزة افضل سيناريو: " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
ــ جائزة أفضل موسيقى: " علّي صوتك " للمخرج نبيل عيوش من المغرب
ــ جائزة أحسن صورة: " النار التي لا تروض " للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتو
ــ جائزة أفضل مونتاج وتركيب: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتو
تنويهات لجنة التحكيم:
فيلم " أميرة " للمخرج محمد دياب من مصر وفيلم " فرططو الذهب " لعبد الحميد بوشناق من تونس
جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:
ـ التانيت الذهبي: " فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين
ـ التانيت الفضي: " المأوى الاخير " للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي
ـ التانيت البرونزي: " كما اريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين
جوائز الأفلام الروائية القصيرة:
ـ التانيت الذهبي:Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هرواي
ـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي الى كرسي" للمخرج "نيكولا فتوح" من لبنان
ـ التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس
جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة:
ـ التانيت الذهبي: " شيفرد " للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب افريقيا
ـ التانيت الفضي: " فأحترق البحر " للمخرج ماجد الرميحي من قطر
ـ التانيت البرونزي: " لا ترتاح كثيرا " للمخرجة شيماء التميمي من اليمن
جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة:
فيلم " من تحرقن الليل " للمخرجة سارة مسفر من المملكة العربية السعودية
جائزة لينا بن مهني لحقوق الانسان: فيلم " كما أريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين
جائزة العمل الاول " الطاهر شريعة ": فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصر
تنويه خاص:
فيلم " كباتن زعتري " للمخرج علي العربي من مصر
جائزة تي في 5 موند":
فيلم "فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين
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