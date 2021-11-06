اختتام أيام قرطاج السينمائية 2021: الفيلم المصري "ريش" يُتوّج بالجائزة الكبرى للمهرجان

وات -

// جوائز الفيلم الروائي الطويل:

تنويهات لجنة التحكيم:



جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:

جوائز الأفلام الروائية القصيرة:

جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة:

جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة:

تنويه خاص:

جائزة تي في 5 موند":

فاز الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الخاصة بالدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار على فعالياتها، مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.وحصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في هذه الدورة هي: جائزة التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل "عصيان" للمخرج "الجيلاني السعدي"، وتنويها خاصّا لفيلم "فرططو الذهب"، وهو روائي طويل للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى حصول الفيلم الروائي القصير "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بلهيبة على جائزة التانيت البرونزي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.وتوزّعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:"ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر" نار الربيع التي لا تروض " للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو" عصيان " للمخرج الجيلاني السعدي من تونســدميانة ناصر عن دورها في فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصرــعمر عبدي عن دوره في شريط " زوجة حفار القبور " للمخرج خضر ايدروس أحمد من الصومالــ" ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصرــ" علّي صوتك " للمخرج نبيل عيوش من المغربــ" النار التي لا تروض " للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتوــ"النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتوفيلم " أميرة " للمخرج محمد دياب من مصر وفيلم " فرططو الذهب " لعبد الحميد بوشناق من تونسـ التانيت الذهبي: " فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطينـ التانيت الفضي: " المأوى الاخير " للمخرج سما ساكو أوصمان من ماليـ التانيت البرونزي: " كما اريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطينـ التانيت الذهبي:Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هروايـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي الى كرسي" للمخرج "نيكولا فتوح" من لبنانـ التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونسـ التانيت الذهبي: " شيفرد " للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب افريقياـ التانيت الفضي: " فأحترق البحر " للمخرج ماجد الرميحي من قطرـ التانيت البرونزي: " لا ترتاح كثيرا " للمخرجة شيماء التميمي من اليمنفيلم " من تحرقن الليل " للمخرجة سارة مسفر من المملكة العربية السعوديةجائزة لينا بن مهني لحقوق الانسان: فيلم " كما أريد " للمخرجة سماهر القاضي من فلسطينجائزة العمل الاول " الطاهر شريعة ": فيلم " ريش " للمخرج عمر الزهيري من مصرفيلم " كباتن زعتري " للمخرج علي العربي من مصرفيلم "فلسطين الصغرى " للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين