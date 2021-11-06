متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 6 نوفمبر..

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المنستير: ارتفاع طفيف في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمؤسسات الصحّية



ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة مارس 2020-4 نوفمبر 2021 إلى 40 ألفا و49 إصابة منها إصابتان إضافيتان بتاريخ 4 نوفمبر الجاري وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة في المنستير.



وتراجع إلى غاية 4 نوفمبر الجاري عدد الحالات النشطة إلى 65 حالة وفي المقابل ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية المنستير إلى 15 حالة من بينها حالتين في قسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير مقابل 11 حالة بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار ضعيف مسجّلة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة وإلى حدّ 4 نوفمبر الجاري 6 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن. وظل مجموع وفيات فيروس كورونا المستجد 1007 وفيات إذ لن تسجل وفيات منذ 120 أكتوبر المنصرم.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل منذ بداية جائحة كورونا وإلى غاية 4 نوفمبر الجاري تعافي 38 ألفا و977 شخصا من فيروس كورونا المستجد من بينهم 7 حالات أعلن عن تعافيها بتاريخ 4 نوفمبر الجاري.

وتمّ في الفترة 13 مارس 2021-5 نوفمبر 2021 تلقيح 296 ألفا و405 أشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد أي 49 فاصل 29 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و196 ألفا و587 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح أي 32 فاصل 69 في المائة من سكان الجهة، و13 ألفا و524 شخصا بالجرعة الثالثة حسب الإدارة الجهوية للصحة في المنستير.





