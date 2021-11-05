نادي حمام الانف - الحبيب الماجري مدربا جديدا

تم تعيين الحبيب الماجري رسيما مدربا جديدا لنادي الحمام الانف خلفا للمدرب سامي القفصي الذي كان استقال من منصبه يوم الاحد الماضي.



وكان وليد الشريف المدرب المساعد قاد الفريق في المباراة الاخيرة ضد النادي البنزرتي بملعب برج السدرية والتي انتهت بفوز ابناء المدرب سفيان الحيدوسي 1-0.



ولم يعرف نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة سوى الهزيمة في اللقاءات الثلاثة التي لعبها الى حد الان ضمن منافسات المجموعة الاولى من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



