النجم الساحلي ينهي تعاقده مع المدرب لسعد الدريدي

اعلن النجم الساحلي مساء الخميس عن توصل الهيئة المديرة الى اتفاق بالتراضي لانهاء عقد المدرب الاول لفريق كرة القدم لسعد الدريدي.



واشار فريق جوهرة الساحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان عماد بن يونس سيتولى بمعية باقي الاطار الفني مهمة الاشراف على الفريق الى حين تعيين مدرب جديد.



وتاتي هذه القطيعة بعد اكتفاء النجم الساحلي امس بالتعادل 1-1 مع ترجي جرجيس بملعب حمام سوسة في اطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة الراطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويحتل النجم الساحلي في اعقاب الجولة الرابعة المركز الخامس برصيد 4 نقاط من ثلاث مقابلات.



