سوسة : الاحتفاظ ب18 شخصا من المشتبه في تورطهم شبهات احتيال وتجنب ضريبي من بينهم اطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 19:36 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة اليوم الخميس بالاحتفاظ ب18 شخصا ممن شملهم البحث والادعاء من جملة المشتبه في تورطهم بشبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة من بينهم اطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة وخبراء محاسبين وانفار انتفعوا من شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة .

واكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب سوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الخميس ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت بتاريخ 18 ماي 2021 بإجراء بحث اولي معمق بخصوص شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة وذلك في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا وبناءا على الاعلام عن وجود شبهات احتيال وتهرب ضريبي

وأضاف ان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة باشرت أعمالها البحثية والاستقرائية فور اعلامها بالموضوع وذلك بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقامت بإجراء موجبات البحث الابتدائي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية مشيرا الى ان الأبحاث مازالت متواصلة

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