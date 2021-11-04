الرابطة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام يومي السبت والاحد القادمين دون حضور الجمهور :
المجموعة الاولى
السبت 6 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر البلدي (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - اتحاد بنقردان نضال اللطيف
في بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي ايمن النصري
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - نجم المتلوي امير الوصيف
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
الترجي الرياضي - نادي حمام الانف هيثم قيراط
المجموعة الثانية
الاحد 7 نوفمبر 2021
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل سليمان نعيم حسني
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - النجم الساحلي يوسف السرايري
في باجة (س 14 و30دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش وليد الجريدي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الصادق السالمي
المجموعة الاولى
السبت 6 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر البلدي (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - اتحاد بنقردان نضال اللطيف
في بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي ايمن النصري
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - نجم المتلوي امير الوصيف
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
الترجي الرياضي - نادي حمام الانف هيثم قيراط
المجموعة الثانية
الاحد 7 نوفمبر 2021
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل سليمان نعيم حسني
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - النجم الساحلي يوسف السرايري
في باجة (س 14 و30دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش وليد الجريدي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الصادق السالمي
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