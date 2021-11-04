الرابطة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام يومي السبت والاحد القادمين دون حضور الجمهور :

المجموعة الاولى
السبت 6 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر البلدي (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - اتحاد بنقردان نضال اللطيف
في بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30دق)
امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي ايمن النصري
في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)
النادي البنزرتي - نجم المتلوي امير الوصيف
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
الترجي الرياضي - نادي حمام الانف هيثم قيراط

المجموعة الثانية
الاحد 7 نوفمبر 2021
في جرجيس (س 14 و30دق)
الترجي الجرجيسي - مستقبل سليمان نعيم حسني
في الشابة (س 14 و30دق)
هلال الشابة - النجم الساحلي يوسف السرايري
في باجة (س 14 و30دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش وليد الجريدي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الصادق السالمي

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