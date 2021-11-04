متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 4 نوفمبر..

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نابل: تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في نابل حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في معتمدية تاكلسة ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1431 حالة وفاة، وذلك وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات).



وأوضح المصدر ذاته، اليوم الخميس، أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 279 أسفرت عن تسجيل 12 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب4،3 بالمائة و يبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 49919 حالة

وأشار السليمي، إلى أن مجموع الحالات النشطة بلغ 125 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48363 حالة.

وأفاد أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 11 حالة حيث قدّرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب5 بالمائة بالقطاع العام و 3 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرّة الانعاش بالقطاع العام 20 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص.



