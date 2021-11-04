قرابة 28 مليون دينارللمشاريع الرياضية بولاية توزر خلال العشرية الأخيرة "المندوب الجهوي للشباب والرياضة" "

وات - أكد محمد الصادق بلوزة المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتوزر أنّه تم تخصيص ما يناهز 28 مليون دينارللمشاريع الرياضية المحدثة بالولاية خلال السنوات العشر الأخيرة ، فيما بلغت تكاليفت المشاريع الموجهة للشباب ما يقدر بـ 5 مليون دينار.



وأوضح في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، تم انجازه بمناسبة الدورة 14 من برنامج "زوم على الجهات" بولاية توزرالذي تنظمه الوكالة بالتعاون مع مؤسسة "كونراد

ايديناور" أنّ من أبرز المشاريع التي عرفت النور خلال الفترة بين 2011 و 2021 هو الملعب البلدي المعشب بمعتمدية حزوة بسعة 1000 متفرج، و دار شباب بنفس المعتمدية على بعد 1 كلم من الحدود الحزائرية شيدت بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وبيّن أنّ هذه المشاريع ستنضاف لها في الفترة القادمة منشآت رياضية و شبابية أخرى ، هي في طور الإنجاز على غرار مركز ألعاب القوى بتوزر، و مركز تربصات ، ومسبح أولمبي ، ومركب للتنس، فيما سيتم إعادة تشييد دار شباب بدقاش و قاعتين للألعاب الفردية بتمغزة و حزوة،.

وكشف أنّ شباب الجهة استفاد من البرامج المقدمة واحكم استغلال الفضاءات المتوفرة ، وشارك بفاعلية في ابداء الرأي حول المشاريع المحدثة والمبرمجة .





ويشار الى أنّ البنية التحتية لقطاع الرياضة بولاية توزر بمعتمدياتها الـ 6 (توزر، نفطة، حزوة، تمغزة، حامة الجريد، دقاش) تحتوي على 5 ملاعب رياضية، و 10 ملاعب للأحياء العامة، و 5 ملاعب للأحياء الخاصة، و 2 قاعات رياضية جماعية، و 2 قاعات رياضية فردية، ومسبح بلدي، و ملعب رئيسي غير معشب، و 13 ملعب مدرسي معشب، وذلك قبل دعمها بمنشآت جديدة.

أمّا في قطاع الشباب بولاية توزر فتوجد 3 دور شباب مع إقامة، و 5 دور شباب قارة، و 1 مركز استقبال و سياحة، و 2 دور شباب متنقلة، و 9 نوادي الشباب الريفي، إضافة الى وحدة تنشيط الأحياء و النوادي المتنقل لرحلات وسياحة الشباب.



